Dự báo thời tiết đến 17/11/2026: mưa to đến rất to từ Nghệ An đến Đắk Lắk, Bắc Bộ chuyển rét

Từ đêm 07/11/2026 đến ngày 17/11/2026, thời tiết trên đất liền có nhiều biến động. Mưa to đến rất to và dông tập trung ở khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Bắc Bộ có mưa rào, dông và chuyển rét từ ngày 09/11/2026.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 07/11/2026 đến ngày 09/11/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An: đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối ngày 08/11/2026 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 08/11/2026 có mưa to đến rất to và dông.

Từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 09/11/2026 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi.

Rét ở Bắc Bộ

Từ đêm 08/11/2026, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét; vùng núi cao có nơi rét đậm.

Ngày 09/11/2026, các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An trời chuyển rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 09/11/2026 đến ngày 17/11/2026

Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi. Ngày 12-13/11/2026, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị: đêm 09/11/2026 có mưa to đến rất to và dông, sau đó có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ đêm 09/11/2026 đến đêm 11/11/2026 có mưa to đến rất to và dông.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ chiều và tối ngày 11/11/2026 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong các đợt mưa dông trên, vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khuyến cáo

Người dân ở các khu vực có mưa to đến rất to cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất.

Hạn chế ra ngoài khi có dông; không trú dưới gốc cây cao, cột điện hoặc công trình tạm khi có sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt vùng núi cao có nơi rét đậm, cần chủ động giữ ấm cho người và bảo vệ vật nuôi, cây trồng.