Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ và miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thế ngày có mưa vài nơi, chiều mai chuyển mưa rào rải rác kèm dông cục bộ.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng nóng, có nơi trên 36 độ, riêng Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo dông lốc: Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh xuất hiện trong các cơn mưa dông tại hầu khắp các khu vực trên cả nước.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-37 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-36 độ; phía Nam từ 32-34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực trên cả nước khi xảy ra mưa dông đều tiềm ẩn nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều mai cục bộ có điểm mưa to, người dân cần chú ý đề phòng ngập úng và các sự cố an toàn khi di chuyển ngoài trời.

Người dân tại các tỉnh thành Bắc Bộ và miền Trung nên hạn chế hoạt động lâu dưới trời nắng vào thời điểm trưa và đầu giờ chiều để phòng tránh hiện tượng say nắng, sốc nhiệt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia