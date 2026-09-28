Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa to

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ duy trì hình thế ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào rải rác và dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo thiên tai: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Trung Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực trên phạm vi toàn quốc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể xuất hiện trong các cơn mưa dông. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần lưu ý nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa to tập trung vào thời điểm chiều và tối.

Người dân khi tham gia giao thông hoặc lao động ngoài trời vào thời điểm chiều tối nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dông sét xuất hiện.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia