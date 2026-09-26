Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ cục bộ mưa to

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Ngược lại, các tỉnh miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ.

Khu vực miền Trung và phía Nam: Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo thiên tai: Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh) cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong các cơn mưa dông.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, gia cố nhà cửa và che chắn hàng hóa để phòng ngừa các hiện tượng thời tiết cực đoan cục bộ.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia