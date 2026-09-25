Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ráo, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trái lại, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón mưa dông, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa dông cần chủ động đề phòng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh khi lưu thông hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều và đêm.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia