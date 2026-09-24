Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to đến rất to

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ nét giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ phổ biến hình thái ngày nắng, trong khi các tỉnh thành thuộc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục đón mưa rào, mưa vừa và dông, cục bộ có điểm mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng gián đoạn, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi; riêng TP. Hà Nội có lúc có mưa rào và dông.

Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị và phía Nam Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc (Nghệ An đến Bắc Quảng Trị) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn mưa dông. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, gia cố nhà cửa và cẩn trọng khi tham gia giao thông trong các khung giờ có mưa dông mạnh.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia