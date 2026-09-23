Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24/09/2026): Bắc Bộ mưa dông, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới ghi nhận khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tập trung về đêm và sáng. Trong khi đó, các tỉnh thuộc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm nguy cơ dông lốc nguy hiểm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Thời tiết có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào đêm và sáng sớm; ngày có khoảng hửng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C.

Khu vực miền Trung: Mưa lớn tập trung mạnh từ Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc dải Duyên hải Nam Trung Bộ với lượng mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, duy trì mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to kèm gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam (Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông trên khắp cả nước có khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị, vùng trũng thấp cũng như sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa lớn cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, gia cố nhà cửa và cẩn trọng khi lưu thông qua các tuyến đường ngập nước.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia