Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ tối có mưa dông rải rác

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù và chiều tối có mưa rào vài nơi. Trái lại, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm, tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-35 độ, sáng sớm có nơi có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Trung Bộ và Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng gián đoạn, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng lốc, sét cùng gió giật mạnh trong các cơn mưa dông. Người dân khi lưu thông trên đường hoặc làm việc ngoài trời cần chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn khi xuất hiện mây dông phát triển.

Người dân tại các tỉnh miền Bắc cần lưu ý hiện tượng sương mù vào sáng sớm làm giảm tầm nhìn, trong khi các khu vực phía Nam cần theo dõi diễn biến mưa dông vào chiều tối để chủ động lộ trình di chuyển.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia