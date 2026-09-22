Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (23/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; trong khi đó khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón mưa rào, dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và TP. Hà Nội: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Thanh Hóa đến phía Bắc ngày nắng; riêng khu vực từ Huế đến Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa rào, mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ dông lốc mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Bắc Trung Bộ

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Tp. Huế nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Trung Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh) cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.

Người dân tại các khu vực được cảnh báo mưa dông cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa và hạn chế di chuyển ngoài trời khi xảy ra dông sét, mưa lớn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia