Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông cục bộ

Trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to kèm nguy cơ thời tiết nguy hiểm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa dông vào chiều tối cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dông lốc để phòng tránh rủi ro do sét đánh và gió giật mạnh gây ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia