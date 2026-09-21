Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22/09/2026): Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đất liền trong 24 giờ tới ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa hai miền. Trong khi khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng thì các tỉnh thành phía Nam tiếp tục đối mặt với mưa lớn kèm dông mạnh.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày nắng, có nơi nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ và Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác; riêng Duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc sét.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng TP. Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; phía Nam từ 29-32 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa dông cần chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh nhằm đảm bảo an toàn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia