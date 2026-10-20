Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21/10/2026): Bắc Bộ đón mưa dông, Nam Bộ có nơi mưa to

Trong 24 giờ tới, các khu vực trên phạm vi cả nước ghi nhận sự thay đổi thời tiết theo thời điểm trong ngày. Tại miền Bắc, hình thái ngày nắng gián đoạn duy trì trước khi đón mưa dông rải rác từ chiều mai, trong khi đó khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối, cục bộ xuất hiện điểm mưa to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Ngày có mây, nắng ráo; từ chiều mai khả năng chuyển mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác tập trung chủ yếu vào chiều và tối, cục bộ có mưa to kèm nguy cơ thời tiết cực đoan.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa dông xuất hiện cục bộ vài nơi; riêng khu vực Lâm Đồng có mưa dông rải rác về chiều tối.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai chuyển mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Lâm Đồng và toàn khu vực Nam Bộ, trong cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các phương án phòng tránh an toàn khi di chuyển ngoài trời vào chiều và tối.

Người dân tại các khu vực đón mưa cục bộ lớn cần lưu ý các dấu hiệu dông lốc bất thường, chủ động che chắn công trình và gia cố biển quảng cáo để giảm thiểu rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia