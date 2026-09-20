Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to cục bộ

Trong 24 giờ tới, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào kèm dông rải rác, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và TP. Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa hoặc chỉ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C.

Khu vực miền Trung: Phía Bắc ngày nắng; phía Nam và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều mai mưa tăng với khả năng mưa to đến rất to ở nhiều nơi.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 30-33 độ, phía Nam từ 28-31 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các đợt mưa dông. Mưa to cục bộ có thể dẫn tới ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông sét và tuân thủ các hướng dẫn an toàn giao thông.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia