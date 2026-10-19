Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có nơi mưa to

Trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Ngược lại, khu vực phía Nam Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện mưa to vào chiều và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng hanh ráo, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Người dân tại các khu vực phía Nam Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong các cơn mưa dông rải rác, đặc biệt vào khung giờ chiều và tối.

Người tham gia giao thông và sinh hoạt ngoài trời tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tìm nơi tránh trú an toàn khi có dông sét.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia