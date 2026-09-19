Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (20/09/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa rất to

Trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Ngược lại, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-34 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa ngày nắng.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Thanh Hóa có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Tây Nguyên

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia