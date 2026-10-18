Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (19/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông chiều tối

Trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ. Trái lại, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển biến nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tập trung về chiều và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Ngày nắng ráo, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cục bộ có điểm mưa to vào chiều và tối.

Người dân tại các khu vực phía Nam và vùng núi cần chủ động theo dõi diễn biến mây dông, trang bị các biện pháp phòng chống sét đánh và gió giật mạnh khi di chuyển ngoài trời vào thời điểm chiều tối.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia