Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông chiều tối

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ nét giữa các khu vực. Khu vực Bắc Bộ cùng dải đất từ Thanh Hóa đến Huế duy trì trạng thái ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù; trong khi đó, các tỉnh phía Nam cần đề phòng mưa rào và dông gia tăng về chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng hanh, đêm không mưa hoặc có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù vài nơi.

Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (đặc biệt là phía Nam), Cao nguyên Trung Bộ (riêng Lâm Đồng), khu vực Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Cục bộ có điểm mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa dông vào chiều tối cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng các hiện tượng dông lốc nguy hiểm và ngập cục bộ tại những vùng trũng thấp.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia