Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa dông rải rác

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ nét giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ráo với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, trong khi các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng hanh thuận lợi cho sinh hoạt.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng tố lốc.

Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ gió giật mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Tây Nguyên (Cao nguyên Trung Bộ)

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực phía Nam cần chủ động mang theo vật dụng che mưa và đề phòng hiện tượng dông lốc bất ngờ vào khung giờ chiều tối.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia