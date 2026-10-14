Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (15/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều mưa dông

Theo dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ráo, sáng sớm có sương mù nhẹ. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có điểm mưa to vào chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Đêm không mưa hoặc có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C.

Trung Bộ: Ngày nắng, riêng phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mây, chiều và tối chuyển mưa rào rải rác kèm dông, có nơi mưa to kèm nguy cơ dông lốc mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Người dân tại các khu vực phía Bắc Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần chủ động đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể đi kèm trong các cơn mưa dông vào chiều tối và đêm.

Người dân và các phương tiện lưu thông trên đường trong khung giờ chiều tối cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và tìm nơi trú ẩn an toàn khi xuất hiện dông lốc mạnh.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia