Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (14/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa rất to

Trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Ngược lại, khu vực Trung Bộ tiếp tục đón mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm nguy cơ dông lốc.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ban ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực miền Trung: Từ Quảng Trị đến Tp Huế và từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ Quảng Trị đến Tp Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn mưa dông.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ và dông mạnh cần chủ động các biện pháp che chắn, bảo vệ tài sản và hạn chế di chuyển ngoài trời khi có dông sét.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia