Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (13/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ cục bộ mưa to

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm không mưa; trong khi đó, khu vực miền Trung đón mưa dông diện rộng, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời se lạnh, vùng núi có nơi dưới 18-20 độ.

Trung Bộ: Mưa rải rác đến mưa vừa, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Duyên hải Nam Trung Bộ cục bộ có mưa to đến rất to kèm dông.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp. Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30 độ, phía Nam 31-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 27-31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Người dân tại khu vực miền Trung, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong các cơn mưa dông cục bộ lớn.

Người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo để chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia