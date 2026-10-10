Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ mưa rất to cục bộ

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; trong khi đó, miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ dông lốc nguy hiểm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng ráo, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-32 độ C.

Khu vực miền Trung: Từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, mưa to đến rất to ở nhiều nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Bắc Trung Bộ

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây. Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây. Phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trên cả nước, trong các cơn mưa dông đều tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh. Đặc biệt tại các khu vực thuộc miền Trung có mưa lớn cục bộ, người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp cũng như sạt lở đất.

Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn nơi ở và chuẩn bị các phương án bảo vệ tài sản, hoa màu khi lưu thông hoặc lao động ngoài trời.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia