Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (10/10/2026): Trung Bộ mưa to, Nam Bộ dông rải rác

Trong 24 giờ tới, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền. Khu vực Trung Bộ tiếp tục đón mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong khi đó khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến có mưa rào và dông rải rác về chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Khu vực Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm nguy cơ dông lốc, gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng, trung du và một số tỉnh miền núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to đến rất to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Tp. Huế đêm 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trên hầu hết các khu vực, trong mưa dông đều có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm mưa lớn cục bộ.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa lớn cần chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng đô thị và nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét đánh khi lưu thông ngoài trời.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia