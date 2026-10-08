Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (09/10/2026): Bắc Bộ đêm lạnh, Trung Bộ mưa rất to và dông

Trong 24 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục đón mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại khu vực phía Nam gồm Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến nhiều mây, mưa dông tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa hoặc có mưa vài nơi; riêng đồng bằng, trung du và TP. Hà Nội từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Trung Bộ: Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ, phía Nam từ 29-31 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cục bộ và dông mạnh cần chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia