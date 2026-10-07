Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (07/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng đêm lạnh, Trung Bộ mưa lớn cục bộ

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng ráo, sáng sớm và đêm chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trái lại, khu vực Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày nắng hanh, đêm không mưa; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất dưới 17-18 độ.

Trung Bộ: Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông; riêng TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện điểm mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

TP. Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa, mưa vừa và dông, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Các khu vực từ Quảng Trị đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong các cơn mưa dông. Mưa lớn cục bộ tại miền Trung có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp.

Người dân tại các khu vực xuất hiện mưa lớn cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn phương tiện và mang trang phục giữ ấm phù hợp khi lưu thông lúc đêm muộn hoặc sáng sớm tại miền Bắc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia