Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (06/10/2026): Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ mưa rất to

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế xuất hiện mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Hà Tĩnh đến TP.Huế: Có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ (bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa lớn cục bộ và dông lốc cần chủ động các biện pháp phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia