Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (04/10/2026): Bắc Bộ mưa dông rải rác, Nam Bộ cục bộ mưa to

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to ở vùng núi và trung du. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung phổ biến ngày nắng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa dông vào chiều tối và đêm.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du Đông Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to.

Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất đạt 31-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa dông gia tăng.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trên cả nước, nhiều khu vực xuất hiện mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực vùng núi, trung du Đông Bắc Bộ, Lâm Đồng và Nam Bộ cần đề phòng nguy cơ mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Người dân tại các khu vực dự báo có mưa dông cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn hệ thống thoát nước và cẩn trọng khi lưu thông trên đường vào khung giờ chiều tối.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia