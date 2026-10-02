Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (03/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông chiều tối

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt phổ biến từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào khoảng thời gian chiều tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, riêng Nam Bộ chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đề phòng tố lốc đi kèm.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trên phạm vi toàn quốc, các khu vực khi xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm đều tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Người dân tại các khu vực xuất hiện dông lốc cần chủ động các biện pháp gia cố nhà cửa, tìm nơi tránh trú an toàn khi có dấu hiệu mưa dông nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia