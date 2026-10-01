Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (02/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối mưa dông

Trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, trưa chiều giảm mây với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện nắng nóng cục bộ trên 35 độ, còn Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đón mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Hà Nội: Ngày có nắng gián đoạn, trưa chiều giảm mây hửng nắng; mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, một số điểm chạm ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Ban ngày trời có mây, nắng gián đoạn; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng dông lốc mạnh.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Trên phạm vi cả nước, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hiện tượng dông sét nguy hiểm đặc biệt dễ xuất hiện vào khung giờ chiều tối tại khu vực Nam Bộ và rải rác tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Người dân khi lưu thông hoặc làm việc ngoài trời trong thời điểm xảy ra mưa dông cần chủ động tìm nơi trú tránh an toàn, đề phòng nguy cơ gãy đổ cây cối và các sự cố do gió giật cục bộ gây ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia