Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (01/10/2026): Bắc Bộ ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác

Theo bản tin dự báo trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng nóng, có nơi nhiệt độ vượt mốc 36 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và một số nơi thuộc Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to về chiều và tối.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện điểm mưa to kèm nguy cơ dông lốc.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Bắc Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại các khu vực xuất hiện mưa dông như Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần đề phòng lốc, sét cùng gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn mưa. Người dân tại Nam Bộ và Lâm Đồng cần chủ động ứng phó nguy cơ ngập úng cục bộ do mưa lớn dồn dập vào chiều tối.

Người dân các khu vực nắng nóng nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ tăng cao buổi trưa, đồng thời chú ý theo dõi các bản tin cập nhật tiếp theo để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia