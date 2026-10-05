Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (6/10): Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi rét, trưa chiều nắng; Bắc Trung Bộ cục bộ mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 5/10 mưa vài nơi, trưa chiều 6/10 giảm mây trời nắng, thời tiết lạnh về đêm và sáng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (6/10):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Nhiều mây, đêm mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, đêm mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nhiều mây, đêm mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam (khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế) mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-30 độ; phía Nam 30-33 độ.

Có mây, phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin gió mùa Đông Bắc

Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:

Chiều nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ thấp nhất sáng sớm nay phổ biến từ 20-23 độ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Chiều tối và đêm 5/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ phía Nam Quảng Trị đến TP. Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa; đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển:

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:

Đêm 5/10 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đêm 6/10 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Hôm nay (5/10), ở khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 5/10 có nơi trên 150mm như các trạm: Kỳ Khang (Hà Tĩnh) 182.6mm, Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 1624mm…

Diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới

Đêm 5/10 và ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đêm 6/10 và ngày 7/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo

Đêm 7/10 và ngày 8/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tổng lượng mưa ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ đêm 5/10 đến hết đêm 8/10 phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm, riêng khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế 300-400mm, có nơi trên 600mm.

Đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).