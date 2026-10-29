Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (30/10): Nhiều khu vực tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to; duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng
Chiều tối, đêm 29/10, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ mưa rào và dông rải rác.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (30/10):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Phía Bắc nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Trung Bộ
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua
Hôm nay (29/10), khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị và TP. Huế có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.
Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 29/10 có nơi trên 70mm, như:
Triệu Ái (Quảng Trị): 76,2mm
Hồ Hòa Mỹ (TP. Huế): 130,2mm
Dự báo diễn biến mưa trong 24 giờ tới
Chiều tối và đêm 29/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Ngoài ra, từ chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cảnh báo
Mưa dông kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông, sét và cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cung cấp tại:
Cảnh báo dông, sét
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Dự báo tác động của mưa lớn
Mưa lớn và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo có khả năng gây ra:
Ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Lũ quét trên các sông, suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Tin cảnh báo lũ trên các sông ở thành phố Huế
Hiện trạng:
Hiện nay, mực nước trên sông Hương đang dao động ở mức báo động (BĐ) 1; sông Bồ đang lên. Mực nước lúc 13h ngày 29/10 trên sông Hương tại trạm Kim Long là 1,00m, ở mức BĐ1; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc 1,46m, dưới BĐ1 0,04m.
Cảnh báo:
Từ nay đến ngày mai (30/10), đỉnh lũ trên các sông ở TP. Huế tiếp tục dao động ở trên dưới mức BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc thành phố Huế.
Khuyến cáo:
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.
Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-hom-nay-va-ngay-mai-30-10-nhieu-khu-vuc-toi-mua-rao-va-dong-rai-rac-co-noi-mua-to-duyen-hai-nam-trung-bo-ngay-nang-462297.html