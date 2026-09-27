Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (28/9): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; Nam Bộ chiều tối mưa rào rải rác, cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội, chiều tối đêm 27/9 mưa dông vài nơi, ngày 28/9 có nơi nắng nóng.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (28/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh khu vực Trung Bộ và Nam Bộ

Chiều nay (27/9), khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 12h đến 15h ngày 27/9 có nơi trên 50mm như các trạm: Ân Tường (Gia Lai) 50,1mm, Suối Dầu (Khánh Hòa) 52,6mm, Lương Tâm (Cần Thơ) 51,4mm, Tân Hội (An Giang) 51,4mm, Khánh Hội (Cà Mau) 77,8mm…

Dự báo: Chiều tối và tối 27/9, khu vực từ TP. Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý: Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ trên sông Cửu Long

Hiện trạng

Mực nước thượng nguồn sông Mekong có xu thế biến đổi chậm với xu thế xuống dần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên do ảnh hưởng của thủy triều.

Mực nước cao nhất ngày 26/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,44m, ở dưới mức báo động (BĐ)1; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 3,14m, trên BĐ1 0,14m.

Cảnh báo

Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của thời kỳ triều cường và khả năng xuất hiện mưa trên lưu vực, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên chậm.

Mực nước trên sông Tiền tại trạm Tân Châu khả năng lên mức BĐ1, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc sẽ dao động ở trên mức BĐ1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long dao động ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi ở mức BĐ3.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp, vùng ngoài đê bao tại địa bàn tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.