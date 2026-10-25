Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (26/10): Bắc Bộ ngày nắng; Bắc Trung Bộ mưa rào rải rác
Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Phía Bắc khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (26/10):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-hom-nay-va-ngay-mai-26-10-bac-bo-ngay-nang-bac-trung-bo-mua-rao-rai-rac-460745.html