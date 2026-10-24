Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (25/10): Ba miền Bắc-Trung-Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ
Ba miền Bắc-Trung-Nam đêm 24/10 mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C. Nền nhiệt thấp nhất tại cao nguyên Trung Bộ từ 19-22 độ C.
Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (25/10):
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, riêng phía Nam 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-hom-nay-va-ngay-mai-25-10-ba-mien-bac-trung-nam-dem-mua-vai-noi-ngay-nang-gio-nhe-460473.html