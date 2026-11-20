Dự báo thời tiết Hà Nội, trời rét, nhiều mây, mưa vài nơi.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (21/11):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiều mây, mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, phía Bắc mưa vài nơi; Phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP. Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Tin không khí lạnh tăng cường

Diễn biến trong 24 giờ qua:

Chiều nay (20/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 13h ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-20 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh:

Trên đất liền: Chiều tối và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

- Nhiệt độ: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Trên biển: Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3-5m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Vùng biển từ Khánh Hoà đến TP. Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Thiên tai đi kèm:

Từ chiều tối 20/11 đến ngày 21/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Tin dự báo mưa lớn khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Nam tỉnh Quảng Ngãi

Diễn biến 24h qua:

Hôm nay (20/11), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Diễn biến 24-48h tới:

Từ chiều tối 20/11 đến hết ngày 21/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ đêm 21/11, mưa lớn trên khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

(Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).