Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (19/9): Bắc Bộ nhiều mây; Nam Bộ chiều tối mưa vừa, cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết Hà Nội, nhiều mây, có lúc mưa rào, dông.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (19/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam đồng bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thanh Hóa mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Nghệ An đến TP. Huế

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua:

Hôm nay (18/9), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 18/9 có nơi trên 50mm, như: Thành Hưng (Thanh Hóa) 53,4mm, Phú Gia (Hà Tĩnh) 57,2mm...

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ tới:

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Cảnh báo: Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3 giờ.

Ngoài ra: Chiều tối và đêm 18/9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa, cao nguyên Trung Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Hiện trạng

Hiện nay, lũ thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa) đang lên và ở trên mức báo động (BĐ)2; lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức BĐ3.

Lũ trên sông Đáy (Ninh Bình) đang dao động ở mức đỉnh và ở trên mức BĐ3. Lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức BĐ1; thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở trên BĐ1.

Mực nước lúc 13h ngày 18/9 trên một số sông như sau:

Trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,77m, trên BĐ3 0,77m;

Trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 4,95m, trên BĐ3 0,95m;

Trên sông Bưởi tại trạm Thạch Quảng 16,30m, trên BĐ3 0,30m; tại trạm Kim Tân 13,73m, trên BĐ3 1,73m;

Trên sông Chu tại trạm Cửa Đạt 29,99m, trên BĐ2 0,49m (thủy điện Cửa Đạt đang vận hành xả xuống hạ lưu 1673m3/s);

Trên sông Mã tại trạm Giàng 4,49m, trên BĐ1 0,49m;

Trên sông Cả tại trạm Mường Xén 138,23m, trên BĐ1 0,23m; tại trạm Dừa 21,10m, trên BĐ1 0,6m.

Cảnh báo:

Trong 24 giờ tới, lũ thượng lưu sông Chu dao động do vận hành của thủy điện Cửa Đạt, ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy biến đổi chậm ở trên mức BĐ3. Lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức BĐ1, thượng lưu sông Cả tiếp tục dao động ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Khuyến cáo:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.