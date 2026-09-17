Dự báo thời tiết đêm hôm nay và ngày mai (18/9): Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối đến sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 17/9 và sáng 18/9, mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm nay và ngày mai (18/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 29 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên; phía Bắc tỉnh Phú Thọ; Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua:

Hôm nay (17/9), khu vực tỉnh Phú Thọ, TP. Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 17/9 có nơi trên 130mm như các trạm: An Bình (Phú Thọ) 155,2mm, Thạch Bình (Ninh Bình) 160,4mm, Thiệu Hợp (Thanh Hóa) 131,8mm…

Dự báo mưa lớn trong 24 giờ tới:

Từ chiều tối 17/9 đến sáng 18/9:

Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên; khu vực các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ chiều tối 17/9 đến ngày 18/9: Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo: Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra: Chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tin lũ ở hạ lưu sông Mã; tin cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Hiện trạng

Lũ hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình) đang lên và ở mức xấp xỉ BĐ3 đến trên mức BĐ3;

Lũ hạ lưu sông Bưởi, sông Mã (Thanh Hóa) đang lên; thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang xuống.

Dự báo

Trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2;

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục dao động ở trên mức BĐ2.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, lũ hạ lưu sông Mã xuống dưới mức BĐ2.

Trong 24 giờ tới, lũ sông Hoàng Long, sông Đáy, hạ lưu sông Bưởi biến đổi chậm và ở mức cao trên BĐ3; thượng lưu sông Chu, sông Cả dao động ở trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An

Khuyến cáo

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2-3.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.