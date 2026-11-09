Dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/11

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét, vùng núi cao rét sâu; từ ngày mai, mưa có xu hướng giảm dần ở nhiều nơi. Tại khu vực Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp, trọng tâm từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét về đêm và sáng sớm. Ngày mai, mưa rào có xu hướng giảm, nhiều khu vực chuyển sang trạng thái nhiều mây, ít mưa. Nhiệt độ dao động khoảng 17-26 độ C; các khu vực Sa Pa, Y Tý và vùng núi cao nền nhiệt thấp hơn, người dân cần lưu ý tình trạng rét kéo dài.