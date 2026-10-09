Dự báo thời tiết đêm 9 và ngày 10/10

Bắc Bộ ngày nắng; riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Bộ nhiều nơi có mưa, nhất là từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều và tối.

Đêm nay, thời tiết Lào Cai ít mây, ít khả năng có mưa; sáng mai có mây, trời hửng nắng. Nhiệt độ tại khu vực vùng thấp dao động khoảng 20-30 độ C. Tuy nhiên, ở các xã vùng cao, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm có thể thấp hơn, trời lạnh.