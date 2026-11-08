Dự báo thời tiết đêm 8 và ngày 9/11

Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ. Bắc Bộ có mưa rào, một số nơi có dông, trời chuyển rét, vùng núi rét sâu. Tại Trung Bộ, mưa lớn gia tăng, trọng tâm từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị, sau đó mở rộng xuống Huế và Đà Nẵng, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày mai mưa giảm. Nhiệt độ giảm rõ do ảnh hưởng của không khí lạnh, phổ biến khoảng 17-25 độ C; vùng cao và núi cao trời rét.