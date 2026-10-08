Dự báo thời tiết đêm 8 và ngày 9/10

Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét đến rét đậm. Khu vực Trung Bộ có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Tại Lào Cai, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 14-20 độ C, ban ngày cao nhất khoảng 31-32 độ C. Đêm và sáng trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.