Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8/11

Đêm nay và ngày mai, mưa rào và dông tập trung nhiều hơn tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; ngày có nắng gián đoạn. Đặc biệt, ngày mai đợt không khí lạnh mạnh hơn tiếp tục tràn xuống khiến nền nhiệt giảm rõ, khu vực Bắc Bộ chuyển lạnh, riêng vùng núi trời rét. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có nắng gián đoạn. Vùng cao và núi cao đêm và sáng trời rét. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, do đó người dân và du khách cần lưu ý.