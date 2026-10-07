Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8/10

Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai ít mây, có nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng sớm khoảng 20-21 độ C; ban ngày cao nhất khoảng 31 độ C. Vùng núi cao như Sa Pa, Y Tý trời lạnh hơn, nhất là về đêm và sáng sớm.