Dự báo thời tiết đêm 6 và ngày 7/11

Đêm nay và ngày mai không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa rào và dông rải rác, mưa nhiều ở khu vực vùng núi và trung du. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Thanh Hóa đến phía Bắc thành phố Huế cần đề phòng mưa nhiều trong những ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 8/11 đến 9/11, không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, trời chuyển lạnh, các khu vực vùng cao như Sa Pa, Y Tý và những địa bàn có độ cao lớn có thể chuyển rét.