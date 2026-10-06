Dự báo thời tiết đêm 6 và ngày 7/10

Đêm nay Bắc Bộ không mưa, ngày mai trời nắng; thời tiết phổ biến hanh khô; đêm và sáng sớm nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển lạnh, riêng vùng núi trời rét, có nơi rét đậm. Khu vực Trung Bộ mưa giảm dần, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Tại Lào Cai, đêm không mưa, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm thấp, vùng cao và vùng núi cao trời rét, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực vùng thấp phổ biến khoảng 21-22 độ C; vùng cao 17-18 độ C; riêng khu vực núi cao như Sa Pa có thể xuống 12-14 độ C.