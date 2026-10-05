Dự báo thời tiết đêm 5 và ngày 6/10

Đêm nay, không khí lạnh tăng cường, tác động rõ hơn đến Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ trời nhiều mây, một số nơi có mưa rào và dông, sau đó mưa có xu hướng giảm. Ngày mai, trời chuyển mát, riêng vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế, mưa có xu hướng tăng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác.

Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng thấp có nhiệt độ thấp nhất khoảng 20-22 độ C; vùng cao 15-18 độ C; riêng Sa Pa có nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-15 độ C. Khu vực vùng cao, cảm giác lạnh khá rõ, đặc biệt vào đêm và sáng sớm.