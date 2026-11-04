Dự báo thời tiết đêm 4 và ngày 5/11

Khu vực Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vài nơi; một số nơi sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm và sáng có mưa vài nơi; có nơi sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; gió nhẹ; vùng cao và núi cao đêm về sáng trời rét.