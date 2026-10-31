Dự báo thời tiết đêm 31/10 và ngày 1/11

Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có nơi mưa vừa; ngày mai trời chuyển nắng nhẹ, nhiệt độ duy trì ở mức vừa phải. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; về chiều, mưa có xu hướng giảm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, đêm nay có mưa, mưa rào và dông vài nơi; ngày mai trời chuyển nắng; gió nhẹ; vùng cao và núi cao đêm về sáng trời rét, có nơi rét đậm.