Dự báo thời tiết đêm 30 và ngày 31/10

Khu vực Bắc Bộ, đêm nay có mưa vài nơi, riêng Đông Bắc Bộ và đồng bằng có mưa rào, dông vài nơi; ngày mai trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ tăng nhẹ. Khu vực Trung Bộ, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau đó mưa có xu hướng giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông cục bộ.

Tại Lào Cai, đêm nay một số nơi có thể xuất hiện mưa rào; ngày mai mưa có khả năng xuất hiện vào sáng sớm, tuy nhiên từ trưa và chiều, mây giảm, trời nắng.